Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'daki sürücünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'daki sürücünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sırrın Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta dün Mehmet Tolga Çapar'ın kullandığı 31 BD 275 plakalı otomobil yönlendirme tabelasına çarpmış, hastaneye kaldırılan sürücü burada yaşamını yitirmişti.

Kaza anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde aracın yönlendirme tabelasına çarpmasının ardından bir toz bulutunun oluşması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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