Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

Son dakika haber: ŞANLIURFA'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Narlıkuyu Köprlülü kavşağında meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilmeyen bir minibüs kontrolden çıkarak, önce duvara çarptı ardından devrildi. Bu sırada aynı güzergahta arkadan gelen hafif ticari araç ile minibüs ise ani fren yapması sonucu arka arkaya çarparak durabildi. Kazaya karışan araçları gören çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Kazada, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan Osman Yıldız (30), Yunus Emre Hamurcu (24), Muhammed Yıldız (23) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı