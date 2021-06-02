Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşandı. Ferhat Gören'in kullandığı motosiklet ile Ömer Ç.'nin kullandığı 27 NM 904 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Gören ile yanındaki kız kardeşi Gamze Gören yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorların müdahale ettiği yaralı kardeşler, kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Motosiklet ile gezintiye çıkan kardeşlerden Ferhat Gören'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken Gamze Gören'in ise iki yıldır beden eğitimi öğretmeni olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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