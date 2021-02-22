Son dakika haberi: Şanlıurfa'da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm

22.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:12
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm

Son dakika haber: ŞANLIURFA'da, Abdullah Polat (47) bekçiliğini yaptığı inşaattaki kulübede ölü bulundu.

ŞANLIURFA'da, Abdullah Polat (47) bekçiliğini yaptığı inşaattaki kulübede ölü bulundu.

Olay, Güllübağ Mahallesi'nde devam eden bir inşaatın bekçi kulübesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah çalışmak için gelen işçiler, inşaatın kulübesinde kalan bekçi Abdullah Polat'ı hareketsiz halde buldu. İşçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Polat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi: Şanlıurfa'da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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