Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
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Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası

Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL - Haberler | Güncel

SAMSUN'da servis sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu.

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SAMSUN'da servis sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla yakalanan Y.O.'ya (51), bin 33 TL ceza kesildi. Aracın köpeğin üzerinden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Çarşamba ilçesine bağlı Boyacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen servis sürücüsü, mahalleden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma başlatan ekipler, araç sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan Y.O.'ya, bin 33 TL idari para cezası uygulanırken, köpeğin sağ arka ayağından yaralandığı öğrenildi.


Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası
Yolda yatan köpeği üzerinden geçerek yaralayan sürücüye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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