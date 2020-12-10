Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu
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Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

10.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:02
Son dakika haberi! Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberleri: Samsun'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Güler (57), evinde ölmüş halde bulundu. Ahmet Güler'in ölü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Güler'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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