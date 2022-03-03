Son dakika... Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı - Haberler

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Son dakika... Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı Tekirdağ'da sahte banknotla alışveriş yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 4 farklı iş yerinde yaşanan sahte para ile alışveriş yapılması olayının ardından harekete geçen polis 3...

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı

Tekirdağ'da sahte banknotla alışveriş yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 4 farklı iş yerinde yaşanan sahte para ile alışveriş yapılması olayının ardından harekete geçen polis 3 şüpheliyi yakaladı.

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde 4 farklı iş yerine sahte 200 TL verdiği tespit edilen şahısların Çorlu'da bulunduğunu belirleyen polis şüphelileri eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda sahte 200 TL'lik banknotlar ele geçirildi. Sahte paralarla satın aldıkları ürünleri de ele geçiren polis ekipleri A.T., S.B. ve T.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Polis yakalanan şüphelilerden birinin başka bir şahsın kimlik bilgilerini kullandığını ve 2 ayrı suçtan arandığı da tespit etti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı

Son dakika... Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı

Son dakika... Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - 3. Sayfa

alışveriş, Tekirdağ, Çorlu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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