Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
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Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi

Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da Mehmet Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği kadın doğum uzmanı Op.Dr. Zeynep Erdoğan (47) ile onun 14 yaşındaki erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence yaptı.

ANKARA'da Mehmet Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği kadın doğum uzmanı Op.Dr. Zeynep Erdoğan (47) ile onun 14 yaşındaki erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence yaptı. Olay A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşuların ihbarıyla ortaya çıkarken, eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve onun ilk evliliğinden olan erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence etti. 

Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.YAKALANDIOlaydan sonra kayıplara karışan zanlı Mehmet Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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