Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan "şiddete karşı birlik" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcıyı darbeden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını hatırlatarak "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı yapan bir sağlık çalışanı darbedilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, darp olayına ilişkin Twitter'dan "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.

Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi'nde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"