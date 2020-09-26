Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan "şiddete karşı birlik" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan "şiddete karşı birlik" çağrısı

26.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcıyı darbeden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını hatırlatarak "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı yapan bir sağlık çalışanı darbedilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, darp olayına ilişkin Twitter'dan "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.

Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi'nde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı yapan bir sağlık çalışanı darbedilmişti. Gözünden yaralanan çalışan ameliyata alınmıştı.

Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan 'şiddete karşı birlik' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Murat Kurum Hulusi Akar Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Kemal Ayvaz İbrahim Tatlıses
Spor Babel Sörloth Erol Bulut Murat Şahin Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kavga Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan "şiddete karşı birlik" çağrısı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 23:28:45. #1.15#
title