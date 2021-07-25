Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun"

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul