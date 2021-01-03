Son dakika haberi: Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberi: Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

03.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:14
Son dakika haberi: Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi... Rize'nin Güneysu ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rize'nin Güneysu ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiremit köyünde, Mehmet Kul yönetimindeki 53 ABF 211 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Kul, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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