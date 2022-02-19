Ailesiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan Doğan, ormanda ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ailesiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan Doğan, ormanda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Rize'nin İyidere ilçesinde, babasıyla tartışıp 3 gün önce evden ayrıldığı öne sürülen 21 yaşındaki Doğan Temiz'in ormanda silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan Doğan Temiz, evden ayrıldı. Haber alınamayan Temiz için ailesi, jandarmaya başvurdu.

Ailesiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan Doğan, ormanda ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Temiz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında tabanca bulunan Doğan Temiz'in ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - 3. Sayfa

Silah, Rize, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title