Ailesiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan Doğan, ormanda ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'nin İyidere ilçesinde, babasıyla tartışıp 3 gün önce evden ayrıldığı öne sürülen 21 yaşındaki Doğan Temiz'in ormanda silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan Doğan Temiz, evden ayrıldı. Haber alınamayan Temiz için ailesi, jandarmaya başvurdu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Temiz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında tabanca bulunan Doğan Temiz'in ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - 3. Sayfa