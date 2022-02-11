Son dakika haberi... RIO DE JANEIRO - Brezilya'da polis operasyonunda 8 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da güvenlik güçlerinin Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesine düzenlediği operasyonda 8 kişi öldü.

Ülkede yayın yapan G1'de yer alan habere göre, kentin kuzeyinde bulunan "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Vila Cruzeiro'da, güvenlik güçlerinin hırsızlık çetesi hakkında çıkarılan tutuklama emrini uygulamak için yaptığı operasyonda çıkan çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yakalandı.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyon nedeniyle bölgedeki 17 okul ihtiyaten açılmadı ve bazı klinikler açık havada yapacakları aktiviteleri iptal etti.

Mahalle sakinleri sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duydukları rahatsızlığı ifade etti. Bazı kullanıcılar, "Bu kurşun yağmurunda evden çıkıp işe gidilmez." yorumunda bulundu.

Operasyonun neticesinde çok sayıda silah, el bombası ve uyuşturucu yapımında kullanılan 72 kilo ham madde ele geçirildi.

Askeri İnzibat Sekreteri Luiz Henrique Marinho, Bom Dia Rio radyosuna yaptığı açıklamada, operasyonun uzun süren bir istihbarat çalışması sonucu kolluk kuvvetlerinin ortak hareket etmesiyle düzenlendiğini ve operasyonda ciddi bir silahlı direnişle karşılaştıklarını aktardı.

Brezilya'nın gecekondu mahallelerine yapılan polis operasyonlarında birçok kişi hayatını kaybediyor. Şubat ayında favelalarda polis operasyonlarında çıkan çatışmalar nedeniyle 8'i bugünkü operasyondan olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Rio de Janeiro eyaletine polis operasyonlarındaki ölüm oranlarını azaltmak için 90 gün içinde bir program geliştirmesini talep etmiş ve çatışma ihtimali olan operasyonlarda ambulansların hazır bulundurulmasını istemişti.