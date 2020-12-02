Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı
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Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı

02.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:09

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen köprü altında alkol alan genç ekipleri karşısında görünce, "Ooo polis online, polisi seviyorum, polis olacağım" dedi. Gencin bu tepkisi ise ceza yemesinin önüne geçemedi. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gence 3 bin 186 lira para cezası kesti.

Ülke genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir kararları alınırken, bunlardan en önemlisi sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Valiliklere gönderilen genelge kapsamında 81 ilde hafta içi 21.00'dan sonra sokağa çıkmak yasaklanırken, bu uygulamayı ihlale edenlere para cezası kesiliyor.

KISITLAMALARI İHLAL EDEREK SOKAKTA ALKOL ALDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Merinos Batçığı'nda meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, Merinos Köprüsü'nün altında alkol alan H.Ö.'yü fark etti.

"OOO POLİS ONLİNE, POLİSİ SEVİYORUM"

Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., "Ooo Polis online, polisi seviyorum, polis olacağım" diye tepki verdi. İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.'ye, 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. H.Ö.'ya daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi.

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Ekipleri görünce 'Ooo polis online, polisi seviyorum' diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı
Ekipleri görünce 'Ooo polis online, polisi seviyorum' diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı
Ekipleri görünce 'Ooo polis online, polisi seviyorum' diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı
Ekipleri görünce 'Ooo polis online, polisi seviyorum' diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı
Ekipleri görünce 'Ooo polis online, polisi seviyorum' diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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