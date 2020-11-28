Son dakika haberi | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti
28.11.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:25
Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi. Polisin dağılın ikazına uymayan bir protestocu gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar