Son dakika haberi | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grup gösteri düzenledi. Polisin dağılın ikazına uymayan bir protestocu gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar