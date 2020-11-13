Son dakika haberi: Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (2)

Son dakika gelişmesine göre 'BENİ ASIN'İzmir'in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel ile kızı Melike'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocabıyık'ın jandarmadaki sorgusunda, 'Ben meleklerimi öldürdüm. İdam cezası varsa beni asın' dediği öğrenildi.