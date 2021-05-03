Son dakika haberi | Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulunmuştu, 5 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulunmuştu, 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi | Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulunmuştu, 5 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki plakasız bir aracın bagajında erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki plakasız bir aracın bagajında erkek cesedi bulundu. Kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerince açılan bagajdaki cesedin, 34 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'e ait olduğu belirlendi. Kan donduran cinayetin ardından 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, park halindeki plakasız bir otomobilin bagajından kötü kokular geldiği gerekçesiyle polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan savcılık kararıyla otomobilin bagajını açtı. Bagajı açan ekipler, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin Bursa'nın İnegöl ilçesinde 34 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'e ait olduğu belirlendi. Cesedin bulunduğu otomobilin ile Sinan Sönmez'e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü belirlendi. Ceset yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, araç ise emniyete çekildi.

Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, 5 kişi gözaltında

Sinan Sönmez'in çürümüş cesedinin ilk otopsi işlemleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda tamamlandı. Sönmez'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sönmez'in cep telefonu kayıtlarını ve İnegöl-Kestel arasındaki mobeseleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ve alınan ifadelerin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Sinan Sönmez'in birlikte yaşadığı sevgilisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Kan donduran cinayet! 45 gündür aranan adamın cesedi bagajdan çıktı
Kan donduran cinayet! 45 gündür aranan adamın cesedi bagajdan çıktı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulunmuştu, 5 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:16:52. #1.15#

title