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Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Park halindeki otobüste yangın çıktı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

KOCAELİ (İHA) - Park halindeki otobüste yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Doğu Kışla Gençlik parkında bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E'ye ait park halindeki 41 P 1270 plakalı Otokar marka otobüste yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen S.Y isimli vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

Son dakika... Park halindeki otobüste yangın çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - Son Dakika Haberleri

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