Son dakika haberi | Pakistan'da pazar yerinde tüp patlaması sonucu 8 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde pazar yerinde tüp patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde pazar yerinde tüp patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Mashkel bölgesinde yol kenarında bulunan bir pazar yerindeki atölyede meydana gelen tüp patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yetkililer, bir dükkanın da yıkıldığı patlama sonucunda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Polis, ölenlerin arasında Afgan mültecilerin de bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman