Son dakika haberi! Otomobil TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı (2)

Son dakika habere göre HAYATINI KAYBETTİManisa'nın Kula ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen kazada TIR'a arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Galip Yıldırım (87), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.