Son dakika haberi! Otomobil TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı (2)
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Son dakika haberi! Otomobil TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Otomobil TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı (2)

Son dakika habere göre HAYATINI KAYBETTİManisa'nın Kula ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen kazada TIR'a arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Galip Yıldırım (87), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen kazada TIR'a arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Galip Yıldırım (87), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın, akşam saatlerinde ani beyin kanamasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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