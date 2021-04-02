Son dakika haberi | Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralandı, annesi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sami Karaman yaralandı, annesi Nazlı Karaman (57) hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sami Karaman yaralandı, annesi Nazlı Karaman (57) hayatını kaybetti.

Kaza, Taşköprü Çayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Sinop'tan Afyon'a giden Sami Karaman yönetimindeki 48 UC 233 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Karaman ile yanında bulunan annesi Nazlı Karaman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile oğlu ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Nazlı Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sami Karaman'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin DOĞAN