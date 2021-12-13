Son dakika haberi: Otobüsün çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

YENİÇAĞA, BOLU (İHA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı traktör sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D100 Karayolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Niyazi Duran idaresindeki 14 FJ 189 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen Seyit Ahmet Kaya yönetimindeki 14 DV 189 plakalı traktöre şerit değiştirdiği sırada arkadan çarptı.

Kazada, hurdaya dönen traktör sürücüsü Seyit Ahmet Kaya ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU