Son dakika haberi! Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (1)

Son dakika haberler: OSMANİYE'de hastane ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı.

OSMANİYE'de hastane ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Akyar köyünde Osmaniye Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin evlere ulaşmaması için yerleşim alanları ile ormanlık bölge arasında söndürme çalışması yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül