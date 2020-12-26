Son dakika haberi | Ortaca'da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberi | Ortaca'da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

26.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:55
Son dakika haberi | Ortaca'da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi: Ortaca'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ortaca'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Ç.D., idaresindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil ile Ali Deniz, yönetimindeki bisiklet, Dalyan yolu üzeri sera sokak kavşağında çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Deniz, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsü Ali Deniz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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