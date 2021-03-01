Son dakika haberi... Ordu'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Ordu'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı

01.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:56
Son dakika haberi... Ordu'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince dün yapılan operasyonda yakalanan 3'ü kadın 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fatsa Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı hakimlikçe örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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