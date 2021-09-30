Son dakika haberi! Oral: 'Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz' - Haberler
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Son dakika haberi! Oral: "Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi! Oral:

Son dakika yerel haberi: Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi'ni ziyaret etti.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Dr. Metin Oral, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Özcan İla ve yönetimi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi Şakir Güner ve yönetimini ziyaret etti. Oral, "Güzel vatanımızın huzuru ve geleceği için giriştikleri mücadelede şehitlik ve gazilik payesini kanlarıyla ve alın terleriyle hak eden vatansever kahramanlarımızın haklarını ödememiz mümkün değildir. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. - YALOVA

Son dakika haberi! Oral: Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz

Son dakika haberi! Oral: Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz

Son dakika haberi! Oral: Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz

Son dakika haberi! Oral: Şehitlerin haklarını ödeyemeyiz

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