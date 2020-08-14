Son dakika haberi: Ölü yunus balığı karaya vurdu
Son dakika gündem haberi: Ölü yunus balığı karaya vurdu Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik sahilinde ölü yunus balığı karaya vurdu.
14.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:56
Ölü yunus balığı karaya vurdu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik sahilinde ölü yunus balığı karaya vurdu.
Samandağ sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fark edince şaşkınlık yaşadı.
Nedeni bilinmeyen şekilde ölen Yunus balığı, ekiplerin çalışması ile sahilde gömüldü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA