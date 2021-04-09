Son dakika haberi! Niğde'ye şehit ateşi düştü
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Son dakika haberi! Niğde'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Niğde'ye şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Uzman Çavuş Erdem'in acı haberi Niğde'nin Bor ilçesi Ahmet Kuddusi Mahallesi'ndeki annesi Hatice Erdem'e yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi Türk bayrağıyla donatıldı. Uzman çavuşun evli olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Son dakika haberi! Niğde'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haberi! Niğde'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haberi! Niğde'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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