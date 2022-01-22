Son dakika! Tır, otomobile arkadan çarptı; feci kazada anne ve kızı can verdi

Son dakika gelişmesine göre Tır, otomobile arkadan çarptı, feci kazada anne ve kızı can verdi Niğde'de tırın otomobile arkadan çarpması sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

NİĞDE (İHA) - Tır, otomobile arkadan çarptı, feci kazada anne ve kızı can verdi

NİĞDE - Niğde'de tırın otomobile arkadan çarpması sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 33 AGE 235 plakalı tır, Adana- Niğde Otoyolu Eminlik yol kavşağında, K.A. İdaresindeki 01 CCY 33 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, F.A. ve kızı S.A. hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekiplerde inceleme yaptı. Anne ve kızın cenazeleri de Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.