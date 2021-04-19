Son dakika haberi! Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
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Son dakika haberi! Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Son dakika haberi! Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'de denetimler aralıksız devam ediyor.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'de denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde koronavirüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından işyerlerine maske, mesafe hijyen uyarısı yapılırken işyerlerine uyarılarda bulunuluyor. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valimiz İnci Sezer Becel koordinesinde Vali Yardımcılarımızın öncülüğünde il genelindeki denetimlerimiz devam ediyor. Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak. Lütfen tedbirlere uyalım" denildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi! Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
Son dakika haberi! Nevşehir'de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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