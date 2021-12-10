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İtfaiye erleri, nefessiz kalan bebeğin hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri, yangın dönüşü yakıt ikmali için girdikleri akaryakıt istasyonunda soluk borusuna yiyecek kaçtığı için nefessiz kalan 2 yaşındaki Yusuf bebeğin hayatını kurtardı.

İtfaiye erleri, 2 gün önce yangın dönüşünde Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için girdi. Araçlara yakıt yüklemesi yapıldığı esnada 2 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf bebek, bir anda nefes alamamaya başladı. Soluk borusuna yiyecek kaçtığı için nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.

İTFAİYE ARACIYLA HASTANEYE YETİŞTİRDİLER

İtfaiye erleri, yakıt ikmalini bırakarak Yusuf bebeğin yardımına koştu. İtfaiye erleri ilk müdahalenin ardından bebeği itfaiye aracıyla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TABURCU EDİLDİ

Bebek, itfaiye erlerinin kucağında Acil Servis Polikliniğine getirilirken erlerin çabası yürekleri ısıttı. Yusuf bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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