Son dakika haberi: Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı
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Son dakika haberi: Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı

07.02.2021 23:04 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:09
Son dakika haberi: Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kül oldu.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kül oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında meydana gelen patlamada 1 itfaiye eri yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Nallıhan'a bağlı Nasuhpaşa Mahallesi'nde bulunan ahşap bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binaya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında evde belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 itfaiye eri yaralanırken, patlamanın etkisiyle büyüyen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evlerin boş olması, olası bir can kaybını önlerken, 2 ev küle döndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Emniyet, yangınla ilgili soruşturma başlattı.  


Son dakika haberi: Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi: Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi: Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi: Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan OLUM

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