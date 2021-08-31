Son dakika: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Milli parktaki Fırtına Veli Deresi mevkisinde üç gün önce başlayan örtü yangınının söndürülmesi için Valilik koordinesinde çalışma başlatıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma, Kızılay, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü vatandaş yangın söndürme çalışmasında görev aldı.

Yangında, 2 helikopter, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesi kullanıldı.

Yaklaşık 350 kişinin görev yaptığı yangın bölgesinde, arazinin sarp ve dağlık olması nedeniyle ekipler, farklı noktalarda yükselen alevlere zaman zaman müdahale etmekte güçlük çekti.

Ekiplerle çalışma yapan bazı vatandaşların da kazma, kürek ve tırmıklarla söndürme çalışmasına yardımcı olması alevlerin büyümesinin önüne geçti.

Bölgede yangınla mücadelede kullanılan 2 helikopter de Uzunçayır Baraj Gölü'nden su alarak söndürme çalışmalarına hız kazandırdı.

Yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, yangın söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin canla başla görev aldığını söyledi.

Gayret ve cansiperane yangınla mücadele ettiklerini anlatan Özkan, "Munzur Vadisi Milli Parkı civarında Fırtına Veli Çeşmesi dediğimiz alanın üzerinde çıkan yangını genel itibarıyla kontrol altına aldık. Şu anda 2 helikopterlerimiz de söndürmenin ötesinde soğutma müdahalesi yapıyor. Yine alanda 350'ye yakın kişinin bulunduğu bir mekanizma çalışıyor." dedi.

Özkan, bölgenin insan gücüyle söndürülmesinin çok kolay olmadığını belirterek, "Bizler için en önemli olan helikopterlerle müdahaleydi. Bu noktada da gerçekten Tarım ve Orman Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarına jandarma ekiplerinin de üç gündür destek olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bir kısım jandarma ekiplerimiz yangına arka taraftan, bir kısım jandarma özel harekat timlerimiz de gönüllülerimizle söndürme çalışmalarına katılıyor. Hem vatandaşımızın hem belediyelerimizin hem de kurumlarımızın katılımıyla koordineli ve yerinde bir müdahale gerçekleştirildi. Nazımiye Kutuderesi üzerinde bir örtü yangınımız var ancak çok sarp ve dik bir alanda. Arkadaşlarımız ve helikopterler oraya müdahale edecekler. İnşallah tekrarlamaz ve yangınlarla karşılaşmayız."

Son dakika: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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