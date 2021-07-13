Son dakika haberi | Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda yangın çıktı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda yangın çıktı.
Yerkesik Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk ve zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 15 dekar otluk alanın yandığı, bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç