Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu
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Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusuANKARA'da 31 Ocak 1990 tarihinde evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Muammer Aksoy'un evi, kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

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Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu

ANKARA'da 31 Ocak 1990 tarihinde evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Muammer Aksoy'un evi, kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarihi evin tescil edilmesi için başvuruda bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de tescil sürecinin ardından binayı müzeye dönüştürmek için çalışma yürütecek.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 tarihinde Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. O dönem Aksoy ve akrabalarının oturduğu 2 katlı bina, daha sonra başka kişilere satıldı. Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 70 yıllık bina, geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi, evin 'tescilli yapı' olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi de tescil kararı ardından söz konusu yapıyı müzeye dönüştürmek için çalışma yürütecek.

'AYDINLANMA MÜZESİ OLMALIDIR'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Aksoy'un evinin toplumsal hafıza mekanı olduğunu belirterek, "5 kardeş tarafından aile apartmanı olarak yaptırılan bu ev, Muammer Aksoy'un vurulmasından sonra aile tarafından etap etap elden çıkartılmış. Apartmanda kalan iki dairenin boşaltılmasının ardından Aksoy'un evinin yıkılacağını öğrendik. Anılarla yüklü bu ev toplumsal bir hafıza mekanıdır. Bu bellek mekanın gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için Koruma Kurulu'na başvurduk. Muammer Aksoy'un ömrünü geçirdiği mücadelesine tanıklık ettiği ev, aydınlanma müzesi yapılmalıdır. Bir kenti kent yapan, kimliğini veren hafıza mekanlarını korumak ve toplumla buluşturmak, yerel yönetimlerin de sorumluluğundadır. Bu kapsamda belediyeleri sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.

'EVİ YAŞATACAĞIZ'

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de Muammer Aksoy'un yaşadığı evin, Cumhuriyet Dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden olduğunu belirterek, "Muammer Aksoy'un oradaki yaşamı dolayısıyla bir kültür mekanıdır orası. Hem toplumsal bellekte hem kent hafızasındaki yerini koruyabilmek açısından eve sahip çıkmayı önemli bir görev olarak gördük. Ama bunun için de belli süreçlerin işlemesi gerekir. Bu süreçlerden en önemlisi o yapının, o vasıflarıyla tescilli yapı olarak belirlenmesi gerekir. Bu doğrultuda Ankara Mimarlar Odası, 2863 sayılı yasanın 6'ncı maddesi uyarınca, evin tescil edilmesine ilişkin bir rapor hazırlayarak başvuruda bulundu. Şimdi bu süreci takip ediyoruz. Ev tescil edildikten sonra da hem Ankara'nın kendine özgün o kentsel dokusu içerisinde önemli bir yeri olan evi, tekrar yaşatarak kent belleğindeki, toplum belleğindeki yerini devam ettirmeye niyetliyiz" diye konuştu.

Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu
Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu
Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu
Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu
Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu
Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu
Son dakika haber: ANKARA-Muammer Aksoy'un kentsel dönüşüme alınan evi için tescil başvurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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