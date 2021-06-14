Son dakika... DÜZCE MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde dönüş yapmaya çalışan servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Yasin Çelik, hayatını kaybetti.

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde dönüş yapmaya çalışan servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Yasin Çelik, hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Çilimli ilçesi Koşoğlu köyü sapağında meydana geldi. Hasan Yasin Çelik idaresindeki plakasız motosiklet, öğrenci taşıyan ve önünde sağa dönüş yapan Yusuf Çiçek yönetimindeki 81 S 0045 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hasan Yasin Çelik, başını beton direğe çarparak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı