Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir."
18.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:46
Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş