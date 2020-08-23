Son dakika haberi: Milletvekili Hasan Turan'da afet bölgesine giderken mahsur kaldı
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Son dakika haberi: Milletvekili Hasan Turan'da afet bölgesine giderken mahsur kaldı

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan sel felaketi yaşanan Dereli'ye gitmek isterken heyelana yakalandı.

Son dakika haberi: Milletvekili Hasan Turan'da afet bölgesine giderken mahsur kaldı
23.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:40

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan sel felaketi yaşanan Dereli'ye gitmek isterken heyelana yakalandı.

Dereli'de meydana gelen sel felaketinin ardından olay yerine giderek vatandaşlara yardımcı olmak isteyen Hasan Turan aracıyla yola çıktı. Kulakkaya istikametinden Dereli'ye gitmek isteyen Turan yolun heyelan sonucu kapanmasının ardından aracından inerek yürümeye başladı. Yaklaşık 4 saat boyunca 15 kilometre yürüyen Turan, geldiği güzergahta afete uğrayan vatandaşlara da yardımcı olarak incelemelerde bulunmak üzere Dereli'ye vardı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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