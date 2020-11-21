Son dakika haberi: MHP'li Feke Meclis Üyesi İsmet Akyol uçurumdan yuvarlanarak öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: MHP'li Feke Meclis Üyesi İsmet Akyol uçurumdan yuvarlanarak öldü

21.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:14
Son dakika haberi: MHP'li Feke Meclis Üyesi İsmet Akyol uçurumdan yuvarlanarak öldü

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP'li meclis üyesi İsmet Akyol (60) hayatını kaybetti.

ADANA'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP'li meclis üyesi İsmet Akyol (60) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi Katranlık mevkiinde meydana geldi. Feke Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi İsmet Akyol (60) kışlık odun yapmak için evinden çıkarak Katranlık mevkiine ağaç kesmeye gitti. Ailesinin uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine ormanlık alana giden yakınları, Akyol'un hareketsiz halde yattığını gördü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık grevlilerince yapılan incelemede Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Akyol'un dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandığı belirlendi. Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akyol, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için yarın Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

İlgili Haberler

CHP Meclis üyesi Özdemir: 'Tarafıma tebliğ edilen başkan vekilliği görevini ifa edeceğim'
CHP Meclis üyesi Özdemir: "Tarafıma tebliğ edilen başkan vekilliği görevini ifa edeceğim"
Belediye Meclis üyesi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Belediye Meclis üyesi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek
Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca
Magazin Kutsi Cansu Dere Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Mert Günok Cenk Tosun Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Medya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: MHP'li Feke Meclis Üyesi İsmet Akyol uçurumdan yuvarlanarak öldü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 23:15:29. #1.15#
title