Son dakika haberi: MHP'li Feke Meclis Üyesi İsmet Akyol uçurumdan yuvarlanarak öldü

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP'li meclis üyesi İsmet Akyol (60) hayatını kaybetti.

ADANA'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP'li meclis üyesi İsmet Akyol (60) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi Katranlık mevkiinde meydana geldi. Feke Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi İsmet Akyol (60) kışlık odun yapmak için evinden çıkarak Katranlık mevkiine ağaç kesmeye gitti. Ailesinin uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine ormanlık alana giden yakınları, Akyol'un hareketsiz halde yattığını gördü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık grevlilerince yapılan incelemede Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Akyol'un dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandığı belirlendi. Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akyol, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için yarın Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL