Son dakika haberi | MGK Bildirisi: 'İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.' - Haberler
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Son dakika haberi | MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."

AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | MGK Bildirisi:

Edinilen son dakika haberine göre MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.

MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."

AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | MGK Bildirisi: 'İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.' - Haberler
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