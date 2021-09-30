Son dakika haberi | MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.
MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri