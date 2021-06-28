Son dakika haberi: Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı
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Son dakika haberi: Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı

Son dakika haberi: Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde rahatsızlanan İmam P. (62), köye gelen sağlık görevlileri tarafından eşek sırtında taşınarak ambulans helikopterin yanına götürüldü.

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde rahatsızlanan İmam P. (62), köye gelen sağlık görevlileri tarafından eşek sırtında taşınarak ambulans helikopterin yanına götürüldü. İmam P., helikopterle hastaneye kaldırıldı. 

Olay, Kiğı ilçesine bağlı Bilice köyünün Beyrut mezrasında meydana geldi. İmam P. rahatsızlanınca yakınları sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Yola çıkan sağlık görevlileri mezraya ambulansla ulaşamayınca yürüyerek adrese gitti. İlk müdahalesi yapılan İmam P.'yi hastaneye götürmeye karar veren sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Evden çıkarılan İmam P., eşek sırtında yaklaşık 1 saat süren yolculukla ambulans helikoptere ulaştırıldı. İmam P., tedavisi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.İmam P.'nin ambulansa götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Son dakika haberi: Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı
Son dakika haberi: Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı
Son dakika haberi: Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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