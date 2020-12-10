Son dakika! Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

10.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:24

Son dakika habere göre Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Meray Kavşağı'nda 13 bin 944 adet uyuşturucu hap ile yakalanan B.U., O.A ve H.K. isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.U., O.A ve H.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, dün gece yaptıkları uygulama sırasında içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine bir aracı durdurmuş, araçta bulunan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Son dakika! Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika! Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika! Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika! Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:24:19. #1.15#
title