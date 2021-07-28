Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor
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Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor

Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, Bozyazı ilçesindeki yangınının ise kontrol altına alındığı bildirildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, Bozyazı ilçesindeki yangınının ise kontrol altına alındığı bildirildi.

Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde Gülnar-Aydıncık arasındaki bölgede çıkan yangına, gün boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek gece de devam etti. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Yangın dolayısıyla yüzlerce hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Bozyazı'nın Narince ile Kömürler mahallerinin bulunduğu bölgede çıkan orman yangının ise kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Buradaki söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği ifade edildi. - MERSİN

Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor
Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor
Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor
Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor
Son dakika haberi! Mersin Aydıncık'taki orman yangını sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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