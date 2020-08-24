Son dakika haberi! Melikgazi Belediyespor Kulübü oyuncusu A Milli Takıma seçildi
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Son dakika haberi! Melikgazi Belediyespor Kulübü oyuncusu A Milli Takıma seçildi

Son dakika gündem haberi... Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcusu Mehmet Erdoğan Ampute A Milli takımına seçildi.

Son dakika haberi! Melikgazi Belediyespor Kulübü oyuncusu A Milli Takıma seçildi
24.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:47

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcusu Mehmet Erdoğan Ampute A Milli takımına seçildi.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Daha önce U23 milli takımı ile İngiltere'de düzenlenen turnuvada forma giyen ve elde edilen şampiyonlukta pay sahibi olan sporcumuz geçen hafta A Milli takım kampına davet edilmişti. Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelli spor kulübünde oynayan 21 yaşındaki Mehmet Erdoğan A Milli Takımına seçildi. Bu büyük bir başarı. 2020-2021 sezonunda da hem şehrimize hem de Melikgazi'mize layık bir kulüp olmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Sporcumuzu ve Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Başarılı güzel işler çıkarıyorlar. Bizde her zaman spora ve eğitime önem veren belediye olarak sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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