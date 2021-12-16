Son dakika haberi... Meksika'da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Meksika'da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Son dakika haberi... Meksika'da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Meksika'da hastaya yetişmek için hızla seyreden iki ambulansın kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Meksika'da hastaya yetişmek için hızla seyreden iki ambulansın kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de biri hastaya diğeri ise hastaneye yetişmek için son hız giden iki özel ambulans kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki ambulans da metrelerce savrulurken, kazada 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kazada iki ambulans da kullanılamaz hale gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Mexico City Başsavcılığı ise, kazayla ilgili olarak her iki ambulansın şoförü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. - MEXİCO CİTY

Son dakika haberi... Meksika'da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Son dakika haberi... Meksika'da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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