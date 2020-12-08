Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) otomotiv parçaları üreten bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) otomotiv parçaları üreten bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Yunusemre ilçesindeki sanayi bölgesinde Ahmet Nazif Zorlu Bulvarında faaliyet gösteren fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında fabrikanın boyahane bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır