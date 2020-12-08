Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
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Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

08.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:10

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) otomotiv parçaları üreten bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) otomotiv parçaları üreten bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Yunusemre ilçesindeki sanayi bölgesinde Ahmet Nazif Zorlu Bulvarında faaliyet gösteren fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında fabrikanın boyahane bölümünde hasar oluştu.

Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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