Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve 1 yaşındaki çocuğu yaralanırken, eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve 1 yaşındaki çocuğu yaralanırken, eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Mersinli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Ahmet Akıncı (28) yönetimindeki 45 K 1260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı istikamete gitmekte olan Erdem A. (42) idaresindeki 35 ATT 853 plakalı tıra arkadan çarptı, daha sonra refüje çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki yolculardan eşi Burcu Akıncı (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Akıncı ile çocukları Deniz Akıncı (1) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi! Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

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