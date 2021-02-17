Son dakika haberi... Manisa'da bedensel engelli kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Manisa'da bedensel engelli kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

17.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:18
Son dakika haberi... Manisa'da bedensel engelli kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 48 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Akyüz, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 48 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Akyüz, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Dağdere Mahallesi'nde tek başına yaşayan Akyüz'ün evinde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Müstakil evin alt katındaki odunların tutuşmasıyla büyüyen yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Mustafa Akyüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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