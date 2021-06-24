Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
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Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerinin asma katının çökmesiyle esnaf Ersin Kaya'nın, alt katta oğlunun üzerine düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerinin asma katının çökmesiyle esnaf Ersin Kaya'nın, alt katta oğlunun üzerine düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Esnaf Ersin Kaya, gazetecilere, asma katta malzemeleri dizerken olayın meydana geldiğini söyledi.

Çöken asma kata sürekli malzeme bıraktıklarını belirten Kaya, "Malzemeleri dizerken birden ahşap bölüm çöktü, aşağı oğlum Mert'in üzerine düştüm. Şans eseri kazayı ucuz atlattık. Hastaneye gittik, sağ olsunlar yardımcı oldular, hastanede tomografi çektiler. Merak edilecek bir şey olmadığını söylediler. İlaç yazarak eve gönderdiler. Şu an iyiyiz." diye konuştu.

Bu arada iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de Ersin Kaya'nın oğlu Mert'in üzerine düşmesi ve iş yerinde bulunanların yardıma koşmaları yansıdı.

Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı
Esnafın asma katın çökmesiyle oğlunun üstüne düşmesi kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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