Son dakika haberi | Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 54, Tunus'ta 33 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 54 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 730 yeni vaka tespit edildi.

Ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 206'ya, vaka sayısı 348 bin 793'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 256 bin 109'a yükseldi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 33 kişinin öldüğü, 899 kişi de virüs tespit edildiği, 752 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, Tunus'ta toplam can kaybının 7 bin 684'e, vaka sayısı 226 bin 15'e, iyileşenlerin sayısının ise 186 bin 173'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, nisan ayında yapılması planlanan 36. Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, üçüncü defa ertelendi.

Fuarı organize eden kurum tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kitap sevkiyatının istenen zamanda yapılamayacak olması göz önünde bulundurularak, fuarın ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, fuarın yıl içinde başka bir tarihte yapılacağı ifade edildi ancak kesin bir tarih verilmedi.

Nisan 2020'de yapılması gereken fuar, daha önce 2 kez ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti